Çaykur Rizespor transfer haberi! Gündem Marcelo Guedes

Alt sıralardan kurtulma yarışı veren Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Kubilay’ı takıma kazandıran Karadeniz ekibi, Trabzonspor ’dan Yunus Mallı, Fode Koita ve daha önce Türkiye’de forma giyen Marcelo Guedes’i de renklerine bağlamak adına operasyon başlatmış durumda. Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Marcelo Guedes, Lyon’da kadro dışı bırakılmıştı. Marcelo’nun Fransız kulübüyle 2023 Mayıs ayına kadar sözleşme bulunuyor. Ancak Lyon’un Brezilyalı savunmacıya takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayacağı biliniyor. Rizespor da daha önce Türkiye’de başarılı olan Marcelo’yu devre arası transfer döneminde mutlaka renklerine bağlamak istiyor.