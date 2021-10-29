Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu kaybedilen Karadeniz derbisi sonrasında oldukça üzgündü. Maça iyi başladıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "İstediğimiz gibi girdik maça, sonucu da aldık ama koruyamadık. İlk yarıyı 1-0'la geçseydik daha farklı oyun ve duruş sergileyebilirdik. Ancak 1-1 olunca 43'te ikinci devrede de hem skoru koruma hem de sonuca gitmek için sahadaydık" dedi.

'Hamlelerle takımı canlandırdık'

İlerleyen dakikalarda orta sahalarının oyundan düştüğünü kaydeden Hamza Hamzaoğlu, "Orta sahaalrımız açık vermeye başladı, yorulmaya başladılar. Hamleler yaptık, canlandırdık da takımı ardından pozisyonlar da yakaladık. Golü bulsaydık farklı olabilirdi. Gol ararken kornerden gol yedik. Sonrasında da son vuruşlarda da etkili olamadık. İkinci yarıda Trabzonspor 'un çok pozisyonu yoktu, biz daha etkiliydik. Maçı kaybettik ama güzel gelişmeler olduğunu gördük. Önümüzdeki haftalarda İnşallah sonuca da yansıtacağız bunları" ifadelerini kullandı.

'Kazansaydık tebrik ederdim'

Gelecek hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Puan hedefim yok, hedefimiz bir sonraki maç ve onu kazanmak.. Hatalardan dersleri çıkarmak lazım. Oyuncularımdan ve oyundan memnunum, teşekkür ettim onlara, kazansaydık tebrik ederdim. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.