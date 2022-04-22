Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KARTTA HAKLI HAKEM"

"Takım olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Final maçı olduğunu tüm oyuncularımız biliyordu. Maalesef maçın başında, bu kadar basit bir kırmızı kartla oyundan çıkılmaması lazım. Kırmızı kartta haklı hakem. Daha sakin olmaları gerektiği konusunda bazı oyuncularımızı da uyarmıştık. Zaten orada maç bitti. Bir de penaltılarla beraber oyun tam bitti. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Şansımız sürdükçe devam edeceğiz."

"BİRİNCİ DAKİKADA HER ŞEY BİTTİ"

Bülent Korkmaz, basın toplantısında ise Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetle ilgili konuşulacak fazla bir şey olmadığını belirterek, "Tek söyleyeceğim, bu maç bizim için bir final maçıydı. Her yönde çok da iyi hazırlanmıştık ama birinci dakikada gördüğümüz kolay, basit bir kırmızı kart doğruydu. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmalarını söyledim ama maalesef penaltılarla beraber oyun da maç da bitti. Çok üzgünüz. Birinci dakikada her şey bitti" dedi.

'MAÇTAN ÖNCE SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM'

Maçın başında kart görerek takımını 10 kişi bırakan Fabricio Baiano'nun agresifliğinin nedeni sorulan Korkmaz, "Maçtan önce ona özellikle sakin olması gerektiğini söyledim. Niye böyle bir şey yaptı? Final maçıydı. Bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı, olmadı. Matematiksel olarak hala şansımız var ama artık mucizelere kaldı" diye konuştu.

'BENİM BİLDİĞİM PENALTI DEĞİL'

Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında verilen maçın ilk penaltı pozisyonu için hakemle konuştuğunu söyleyen Korkmaz, "Kayarak gelen bir oyuncunun eli yerdeyken benim bildiğim penaltı değil. Elini havaya kaldırırsa penaltı. Hakem 'penaltı' dedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Klasik bir laf ama söyleyecek başka şey yok" şeklinde konuştu.

'AZ BİLE TEPKİ GÖSTERDİM'

Fabricio'ya maçın başında kırmızı kart gördüğünde tepki göstermesi sorusu yöneltilen Korkmaz, oyuncuya ceza verileceğini açıkladı. Korkmaz, "Tepki gösterilmeyecek gibi değil ki, tepki göstereceksiniz zaten. Aslında az bile tepki gösterdim. Faulden sonra bile olmaması gereken bir hareket. Bur bir değil iki değil. Takımı da oyunu da sonucunu da etkiliyor bu hareketler. Buna fırsat vermemesi lazım ama artık olan oldu. Ödül nasıl varsa ceza da var, ceza veriliyor" ifadelerini kullandı.

DHA