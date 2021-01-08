Çaykur Rizespor Stjepan Tomas kararını verdi!

Çaykur Rizespor’da Beşiktaş karşısında yaşanan ağır yenilginin ardınadn teknik direktör Stjepan Tomas’la yolların ayrılacağı iddia ediliyordu. Hatta kulübün Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Guti ile temasta olduğu bile konuşuldu. Ancak yönetim yoluna Tomas’la devam etmeyi planlıyor. Yeşil-Mavililer’de devre arasında yapılacak takviyelerle takımın güçlendirilmesi ve kadronun genişletilmesi planlanıyor. Yönetimin şimdilik Hırvat hocanın arkasında olduğu ve henüz alınan bir ayrılık kararı olmadığı bildirildi. Rizespor’da; Remy, Umar Aminu, Yasin Pehlivan, İsmail Köybaşı gibi isimlerin yokluğu takımı Beşiktaş karşısında bir hayli zor durumda bırakmıştı.



