Çaykur Rizespor, son gün transferde atağa kalktı! 4 imza birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler yaptı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün açıklamasına göre; geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut, geçtiğimiz sezon İspanya’nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı, Fenerbahçe’den Murat Sağlam ve Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından Dusan Jovancic ile resmi anlaşmaların yapıldığı bildirildi.

Yapılan imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal katıldı.

Törende Onur Bulut, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbolcu geçen sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 32 maçta forma giyerken 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe’den transfer edilen sağ bek Murat Sağlam ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzalandı.

Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dusan Jovancic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.