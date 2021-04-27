Çaykur Rizespor, sahasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 42 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.
Rize temsilcisinde Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin’in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.
Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.
AA