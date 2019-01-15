Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, daha önce resmi sözleşme imzalayan iki oyuncu Mykola Moroziuk ve Prejuce Nakoulma için basın toplantısı düzenlendi. Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyesi Serkan Karavin ile futbolcular Nakoulma ve Moroziuk katıldı.

Takımı güçlendirmek için iki önemli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, “Ukraynalı savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Rize'yi mutlu etme adına birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Aatif'in transferi için süreç devam ediyor. Menajeri ile görüşüyoruz. Taraftarı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncunun transferi noktasında önemli aşama kaydettik" dedi.

NAKOULMA: "TAKIMI ÇOK DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ten transfer edilen Nguimbe Prejuce Nakoulma, takıma ligde kalma hedefine katkı sağlamak için geldiğini söyleyerek, "Buraya güzel işler yapacağımıza inandığım için geldim. Takım ve teknik heyet çok iyi. Takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Üç puanlı sistemde her şey bizim elimizde.Ligde kalacağımıza başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

MOROZİUK: "ÇOK ZOR BİR YARIŞ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'den kiralık olarak transfer edilen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ise Çaykur Rizespor'a büyük hevesle geldiğini kaydederek, “Çok zor bir yarış içerisinde olacağız. Takımın nerede olduğunu biliyorum. Üst ligde kalması için elimden geleni yapmak için buradayım. Hedefim sezon sonunda görevimi başarı ile yapmış biri olabilmek" ifadelerini kullandı.