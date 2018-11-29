Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan Çaykur Rizespor, 14. haftada kendi sahasında MKE Ankaragücü'yle karşılaştı.

Dakikalar 20'yi gösterirken ilk ciddi atağını geliştiren Ankaragücü, İlhan Parlak'ın kafayla kale sahasına indirdiği topta Mustafa El Kabir'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Golü yedikten sonra baskısını arttıran Rizespor, 23'te Vedat Muriç ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı ve devreye konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Rize, aradığı golü 66'da boldu. Fernando Boldrin'in ceza sahasına doğru aşırttığı topta Umar Aminu, ev sahibi ekibi beraberliğe taşıdı: 1-1

Kronometreler 78'inci dakikayı gösterirken Brice Dja Djedje, Braian Samudio'yu ceza sahasında düşürdü ve hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına gelen Boldrin'in vuruşunda kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi ve ev sahibi ekip, galibiyet için yakaladığı büyük fırsattan yararlanamadı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Rize, bu sonuçla puanını 10 yaparken Ankaragücü ise 20 puana yükseldi.

Rizespor, bu sonuçla üst üste 7. maçından da galibiyet çıkaramadı.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci’nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay’ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Gladkyy’nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç’in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin’in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir’in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Koray Altınay’ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Umar’ın kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Altay Bayındır, filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

51. dakikada Cerci’nin ara pasında ceza sahası içerisine giren İlhan Parlak’ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Boldrin’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Boldrin’in ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Umar, ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-1

73. dakikada Umar’ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç’in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Samudio’nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Boldrin’in vuruşunda, sağına yatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

90. dakikada Samudio’nun ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (89' Robin Yalçın), Marwane Saadane, Jakub Brabec, Mehmet Uslu, Davide Petrucci (87' Süleyman Koç), Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Oleksandr Gladky (46' Braian Samudio), Umar Aminu, Vedat Muriç

Ankaragücü: Altay Bayındır, Brice Dja Djedje, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Tiago Pinto, Thibault Moulin, Sedat Ağçay, Mostapha El Kabir (90+2' Olanrewaju Kehinde), İlhan Parlak, Alessio Cerci (59' Anton Putilo), Kubilay Kanatsızkuş (87' Thomas Heurtaux)

Sarı Kartlar: El Kabir (21'), Davide Petrucci (29'), Marwane Saadane (54'), Altay Bayındır (58') Umar Aminu (63')

Hakem: Fırat Aydınus

Stat: Çaykur Didi Stadyumu