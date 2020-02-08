MelnjÇaykur Rizespor Kulübü, Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Yeşil-mavili kulüp, Melnjak için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulübün, geçen sezon devre arasında transfer ettiği 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesini, karşılıklı anlaşarak 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Dario Melnjak'ın camia tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu, kalmasından mutlu olduklarını belirtti.

Sezon başından itibaren devre arasına kadar ara ara görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi. Sonucunda 2 yıl daha aramızda kalmak istediğini belirtti. Bizimle birlikte olacak. Sözleşmesinde herhangi bir madde yok. Sözleşmesini uzattı." dedi.

Melnjak transferiyle özel olarak ilgilenen Yılmaz Bal, büyük takımların ve Avrupa’dan önemli takımların ilgisine rağmen, oyuncunun takımda kalmasını ve 2 yıllık sözleşme imzalamasını sağladı. Maaş olarak da uygun bir fiyata anlaştı ve Meljnak krizini büyümeden önledi.

Süper Lig kariyerinde 36 maçta 6 gol attı

Geçen sezon devre arasında Ç.Rizespor'a gelen ve Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselen Dario Melnjak, ligde oynadığı 36 maçta attığı 6 golle ön plana çıkmıştı.