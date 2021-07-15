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Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Guingamp forması giyen Güney Afrikalı orta saha Lebogang Phiri ile anlaşma sağladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 21:05 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri ile anlaştı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor , transfer çalışmalarına hız verdi. Sebastian Holmen, Alper Potuk, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna katan ve Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralayan Rize ekibi, son olarak bonservisi elinde olan Lebogang Phiri ile anlaştı. İstanbul'da bulunan oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacak.

Güney Afrikalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi. 

DHA

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