Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Orta sıralarda bulunanan iki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Çaykur Rizespor son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Konyaspor ise son 3 haftadır kazanamıyordu.

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 3-2 yenen yeşil-mavililer 39 puanla 13. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.

Antalya deplasmanında sakatlanan Abdullah Durak ile Eric Sabo’nun durumları ise maç saatinde sağlık kurulunun raporuna göre kesinlik kazanacak. Geçen hafta hastalığı nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmeyen kaleci Gökhan Akkan’ın ise yeniden kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamayacak.