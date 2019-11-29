Çaykur Rizespor - Konyaspor maç sonucu: 3-1 (ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.
İlk yarı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Milosevic yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapıyor, yerden seken topu Zafer Görgen güçlükle kornere çelmeyi başarıyor.
73. dakikada orta sahadan hızla ilerleyen Sasse topu ayağından açıyor ancak Marin Anicic'e çarpan top tekrar önünde kalıyor penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor. (3-1)
90+2. dakikada sağ kanattan Attamah pasını Yan Sasse’ye veriyor. Sesse önünü açıp kaleye şutunu çekiyor. Sasse’nin şutu direkten dönüyor.
Maçta başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.