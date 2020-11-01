Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu 1-0
Çaykur Rizespor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rizespor, Loic Remy'nin 33. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 33 yaşındaki Fransız golcü 7. maçında 6. golünü kaydetti.
Süper Lig'de 7. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Maçın tek golünü 33. dakikada Loic Remy kaydetti.
33 yaşındaki Fransız golcü 7. maçında 6. golünü kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR...
6. Dakikada Hes Kablo Kayserispor Wilfried Kanga ile gole çok yaklaştı. Kanga'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
19. Dakikada Loic Remy'nin şutu az farkla dışarıya çıktı.
GOOOOOL | Maçın 33. dakikasında Loic Remy'nin attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Remy bu sezonki 6. golünü kaydetti.
39. Dakikada Baiano sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Onur Bulut dahil oldu. Baiano Remy'nin attığı golün asistini yapan isim olmuştu.
Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46. Dakikada - Hes Kablo Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Wilfried Kanga oyundan çıkarken Denis Alibec oyuna giren isim.
57. Dakikada - Gustavo Campanharo, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
67. Dakikada - Çaykur Rizespor takımından Loic Remy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
78. Dakikada - Boldrin'in ceza sahası dışından gönderdiği muhteşem şunu Lung aynı güzellikte kurtarıyor.
90. Dakikada - Pedro Henrique golü attı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.