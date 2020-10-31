Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor son haftalarda yakaladığı çıkışı Kayserispor maçında devam ettirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ise, deplasmandan galibiyetle dönmek arzusunda.

CANLI ANLATIM ( MAÇ BAŞLADI )

6. Dakikada Hes Kablo Kayserispor Wilfried Kanga ile gole çok yaklaştı. Kanga'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

19. Dakikada Loic Remy'nin şutu az farkla dışarıya çıktı.

GOOOOOL | Maçın 33. dakikasında Loic Remy'nin attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Remy bu sezonki 6. golünü kaydetti.

39. Dakikada Baiano sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Onur Bulut dahil oldu. Baiano Remy'nin attığı golün asistini yapan isim olmuştu

Çaykur Rizespor - Kayserispor 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rize Didi Stadı’nda oynanan olan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başladı. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor'da bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kayserispor'da 4 eksik var!

Rize’ye giderek kampa giren Kayserispor'da 4 eksik var. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz’ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, "oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.