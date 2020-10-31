Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'de günün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Rize Didi Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Kayserispor ise zorlu deplasmanda 3 puan arıyor. Mücadele başladı. Peki, Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor son haftalarda yakaladığı çıkışı Kayserispor maçında devam ettirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ise, deplasmandan galibiyetle dönmek arzusunda.
CANLI ANLATIM ( MAÇ BAŞLADI )
6. Dakikada Hes Kablo Kayserispor Wilfried Kanga ile gole çok yaklaştı. Kanga'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
19. Dakikada Loic Remy'nin şutu az farkla dışarıya çıktı.
GOOOOOL | Maçın 33. dakikasında Loic Remy'nin attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Remy bu sezonki 6. golünü kaydetti.
39. Dakikada Baiano sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Onur Bulut dahil oldu. Baiano Remy'nin attığı golün asistini yapan isim olmuştu
Çaykur Rizespor - Kayserispor 11'ler...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
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Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Rize Didi Stadı’nda oynanan olan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başladı. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Çaykur Rizespor'da bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kayserispor'da 4 eksik var!
Rize’ye giderek kampa giren Kayserispor'da 4 eksik var. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz’ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, "oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.