Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maç sonucu: 0 - 3

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynadığı son üç maçı kazanan ancak deplasmanda son beş maçını kaybeden Çaykur Rizespor, saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Son dört maçını kaybeden Kasımpaşa ise kötü gidişini Rize deplasmanında bitirmek istiyor.

Maçın ilk yarısında konuk ekip Kasımpaşa etkili bir oyun oynadı. Karşılaşmanın 17. dakikasında mavi beyazlılar, sağ kanattan tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Haris Hajradinovic ceza sahasına koşu yapan Koita'ya ara pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gineli futbolcu şutunu çekti ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

KOITA YİNE SAHNEDE

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde sağ kanattan Kasımpaşa Quaresma ile köşe vuruşu kullandı. Karambolde Mustafa Pektemek şutunu attı, top Rizespor savunmasından geri döndü. İlk golün sahibi Koita, topun gelişine şutunu çekti ve şık bir golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

RİZE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Maçın 41. dakikasında ev sahibi ekip etkili geldi. Sol kanattan Umar Aminu'nun gönderdiği pasa hareketlenen Braian Samudio altıpas önünden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve Kasımpaşa, soyunma odasına Koita'nın attığı gollerle 2-0 önde gitti.

RİZE PENALTIYI KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısına Çaykur Rizespor etkili başladı. 47. dakikada Rizespor'da Boldrin sağ kanattan korneri kullandı. Ceza sahası içerisine gelen topa hareketlenen Loret Sadiku, Marko Scepovic tarafından yere düşürüldü ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada topun başına gelen Fernando Boldrin, şutunu attı ancak kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesi sonrasında top direkten geri geldi ve top kornere gitti.

Maçın 61. dakikasında sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına doğru sokuldu. Oğulcan şutunu attı ancak top üst direkten geri döndü.

DIOMANDE KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekipte Ismael Diomande rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 90+1. dakikasında Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa 5 maç sonra galibiyeti hatırladı: 0-3.