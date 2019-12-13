Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kendi sahasında oynadığı son üç maçı kazanan ancak deplasmanda son beş maçını kaybeden Çaykur Rizespor rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Son dört maçını kaybeden Kasımpaşa ise kötü gidişini Rize deplasmanında bitirmek istiyor.

Maçtan dakikalar

4.dakikada Melnjak şutunu çekti top yandan auta gitti.

SARI KART 10.dakikada Quaresma rakibinin ayağına bastığı için hakemden sarı kart gördü.

13.dakikada Quaresma sol ayağıyla çaprazdan vurdu top yandan auta gitti.

GOL! 17.dakikada Fode Koita'nın golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

23.dakikada uygun durumda Hajradinovic vurdu top üstten auta gitti.

GOL! 28.dakikada kornerden gelen top sonucu oluşan karambolden Koita sert vurdu ve golü attı.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Çaykur Rizespor Samudio'nun attığı golle durumu 2-1'e getirdi ancak VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Maçın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. 47. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Topun başına Fernando Boldrin geldi. 48. dakikada Boldrin şutunu attı kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesi sonrasında top direkten geri döndü.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanattan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına doğru yöneldi. Çaprazdan şutunu attı top üst direkten geri geldi.

Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekipte Ismael Diomande rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa 90+1'de Aytaç Kara'nın attığı golle durumu 3-0'a getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa deplasmanda 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Abarhoun, Talbi, Vetrih, Diomande, Abdullah, Boldrin, Samudio, Umar Aminu, Oğulcan

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Özgür, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa, Koita

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Kasımpaşa'da ise Yusuf, Pavelka, Thiam, Ramazan ve Veigneau sakat. Hafez ise cezası nedeniyle oynamayacak.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig’de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Tayfur Havutçu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.