Everton ile sözleşme yenilememe kararı alan Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie, kulübüne veda etti.

Yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Everton. Hızlı tren yolculuğumda inişler ve çıkışlar oldu ama gülümsemem sonsuza kadar kaldı... Bu futbol kulübünde oynamak ve inanılmaz taraftarlar tarafından desteklenme fırsatına sahip olmak bir onurdu" ifadelerine yer verdi.

Everton ise eski futbolcusuyla ilgili, "Everton'daki herkes, bizimle geçirdiği süre boyunca bağlılığı, pozitifliği ve profesyonelliği için Yannick'e teşekkür eder ve gelecekteki kariyeri için ona iyi dileklerini sunar" şeklinde bir teşekkür mesajı yayınladı.





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Yeni durağı Rize olacak

Yannick Bolasie'nin geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve Karadeniz temsilcisiyle kısa sürre içerisinde sözleşme imzalayacağı konuşuluyordu.