Çaykur Rizespor hocası Tomas: Hücumda etkili olamadık

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas, maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum çok iyi oynadı. Hücuma çıkamadık. İkinci golü de yiyince kötü oynamaya başladık. Oyuncu değişikliklerinden sonra iyi oynamaya başladık. Ancak kırmızı karttan sonra iyice düşüş yaşadık. Galatasaray iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.