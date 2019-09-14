Çaykur Rizespor - Göztepe maç sonucu: 0-0

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill De Pauw'un şutunda top defastan döndü.

28. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti.

30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

41 . dakikada Napoleoni'nin şutunda, Çaykur Rizesporlu Vetrih topa gol çizgisi üzerinde elle müdahle etti. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını işaret ederken Vetrih de kırmızı kartla cezalandırıldı.

45' Yapılan VAR incelemesi sonucunda Napoleoni'nin pozisyonunda ofsayt olduğu saptandı. Bunun üzerine penaltı ve kırmızı kart iptal edilerek Çaykur Rizespor lehine endirekt serbest vuruş verildi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

68. dakikada Andre Poko sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi fakat top savunmaya takıldı.

81. dakikada Çaykur Rizespor’da Oğulcan Çağlayan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı fakat hiçbir takım arkadaşı topu karşılayamadı.

90. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ege Özkayımoğlu tarafından çekilen şut defansın araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Mustafa Savranlar xx

Çaykyur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xx, Attamah xx (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin xx, Nill De Pauw xx, Samudio xx (Scepovic dk. 70 xx), Umar xx (Oğulcan dk. 77 xx), Chatzıısaıas xx, Vetrih xx, Melnjak xx, Moroziuk xx

Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Beto xx, Lamine Gassama xx, Berkan x, Cristian Titi xx, Alparslan x, Serdar xx (Ege dk. 85 ?), Andre Poko xx, Halil x (Eren dk. 60 xx), Soner xx, Marcio Mossoro x, Stefano Napoleoni xx (Batuhan dk. 76 xx)

Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe)



