Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor’a 1-0 yenildi. Maçın 87. dakikasında ev sahibi ekip adına kazanılan penaltı atışından El Kabir yararlanamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ramazan Keleş, Yakup Bulut, Kenan Özcan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Moroziuk, Abarhoun (Dk. 74 Burak Albayrak), Chatziisaias, Melnjak (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Vetrih (Dk. 46 Abdullah Durak), Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Samudio, Boldrin (Dk. 83 Atakan Akkaynak), Nill De Pauw (Dk. 46 Barış Alıcı), El Kabir
Giresunspor: Adriano, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu (Dk. 76 Çağlar Birinci), Muhammed Bayır (Dk. 76 Orhan Aktaş), Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 61 Tanase), Muhammet Reis (Dk. 89 Ozan Can Kökcü), Landel (Dk. 73 Renan Foguinho), Del Valle (Dk. 79 Özgür Can Özcan), Rusescu
Gol: Dk. 63 Tanase (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 El Kabir (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor)