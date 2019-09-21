Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'e 2-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Maçtan dakikalar şöyle;

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

49. dakikada sağ kanat son çizgiye yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Güray Vural doğrudan kaleyi düşünüyor ancak barajdan seken top havalanarak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

52. dakikada savunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray Vural ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu ve bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

65. dakikada Çaykur Rizespor, Braian Samudio ile farkı bire indirdi! Sağ kanattan gelişen atakta Fernando Boldrin ortasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Marko Scepovic gelen topu kafa ile takım arkadaşı Aminu Umar'a doğru indirdi. Aminu Umar penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yapmak istiyor ancak savunmanın araya girmesi ile açılan top Braian Samudio'nun önüne geldi Oyuna sonradan dahil olan oyuncu yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

72. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mykola Morozyuk ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Marko Scepovic'in bıraktığı top penaltı noktası üzerinde Fernando Boldrin'nin önünde kaldı. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yapmak istedi ancak meşin yuvarlak takım arkadaşı Marko Scepovic'den geri geldi.

76. dakikada Kullanılan serbest vuruşta Mykola Morozyuk ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Braian Samudio kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Pozisyon sonrasında Serkan Tokat, Braian Samudio'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fernando Boldrin ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Oğulcan Çağlayan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

Takım kadroları:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, De Pauw, Boldrin, Umar, Scepovic

Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Moaris Jr., Tetteh, Güray, Diarra, Twumasi, Muhammet Demir



