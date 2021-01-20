Çaykur Rizespor - Gaziantep FK Canlı
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 5 maçtır kazanamayan ve Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Rizespor, kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermek istiyor. Sezonun flaş takımı Gaziantep ise çıkışını Rize'de de sürdürmeye çalışıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Karşılaşma başladı.
Süper Lig 'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor , 20. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 4-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından olan ve 34 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep ise çıkışını Rize'de de sürdürmeye çalışıyor. Gaziantep ile yollarını ayıran ve Çaykur Rizespor'la anlaşan Sumudica'nın kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine resmi imzayı atması bekleniyor.
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KARŞILAŞMA BAŞLADI
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj