Çaykur Rizespor - Gaziantep FK Canlı

Süper Lig 'de 5 haftadır galibiyete hasret olan Çaykur Rizespor , 20. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 4-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından olan ve 34 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep ise çıkışını Rize'de de sürdürmeye çalışıyor. Gaziantep ile yollarını ayıran ve Çaykur Rizespor'la anlaşan Sumudica'nın kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine resmi imzayı atması bekleniyor.

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KARŞILAŞMA BAŞLADI

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Abdullah, Donsah, Doğan, Fernando, Samudio, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Kenan, Muhammet, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Kozulj



