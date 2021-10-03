Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sakatlık! Sedyeyle çıktı...

Süper Lig 'in 8. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Çaykur Rizespor 'a sakatlık şoku... Karadeniz ekibinin milli kalecisi Gökhan Akkan, karşılaşmanın 60. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği Gökhan, oyuna devam edebileceğini belirtirken 10 dakika sonra kendisini yere bıraktı.

60. dakikada saha kenarına sedye ile çıkartılan 25 yaşındaki kalecinin yerine Tarık Çetin girdi.

Gökhan Akkan'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







