Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi son dakika!

Son maçını 15 Mart tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayan ve seyircisiz karşılaşmada golsüz berabere kalan Galatasaray, 91 gün sonra sahaya inecek.

Bu sezonki 4. kapışma

İki takım bu sezon 1’i Süper Lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı Aslan 2-0 kazandı. Kupada ise Rize’deki kapışma 1-1 sona ererken, Galatasaray evinde 2-1 galip ayrılıp bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

Rize’de dört eksik var

Ev sahibi Çaykur Rize’de Umar, Zafer ve Abarhoun, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca kart cezalısı Boldrin de forma giyemeyecek.

10 maçtır yenilmiyor

Lige ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, son 10 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan bu periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

En az yiyen Galatasaray

Aslan, ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom geride kalan 26 haftada sadece 20 gol yedi.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Rize maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Cim Bom’da Mariano, Adem Büyük, Feghouli, Ryan Donk ve Seri, bugün sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada iç sahada Gaziantep ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

VAR hakemi Koray Gençerler

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Emre Malok görev alacak.