Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'de topladığı 36 puanla 17. sırada yer alan ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor , Brezilyalı 10 numarası Fernando Boldrin'e veda etti. Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncu ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dört yıl boyunca kulübümüze büyük emek veren futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Boldrin'e, Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor formasıyla 111 resmi maça çıkan Boldrin, 18 gol, 20 asistle skora katkı sağladı.