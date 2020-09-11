Stjepan Tomas önderliğinde 2020/21 sezonuna giriş yapan Rizespor, transfer döneminde kadroya çok ciddi eklemeler yaptı. Orta sahaya Gençlerbirliği'nden Yasin Pehlivan ve Fabricio Baiano, bir kanada geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Konrad Michalak, diğer kanada yine Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi eklendi. Stopere Konyaspor'la özdeşleşmiş Selim Ay gelirken, geçen sezonun son bölümünde takımı ayakta tutan Ivanildo Fernandes'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Esas bomba ise La Liga, Premier Lig ve Ligue 1'de onlarca kez forma giymiş, Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etmiş Loic Remy oldu! Fransız golcü Lille ile olan sözleşmesi sona erince bedelsiz olarak takıma katıldı. Eldivenler milli kaleci Gökhan Akkan'a emanet. Sağ bekte Mykola Morozyuk, sol bekte Dario Melnjak devam ediyor. Hücumda arkalı önlü Fernando Boldrin ve Milan Skoda, kanatta ise Braian Samudio ile çok şeyler vadeden bir Rizespor bizleri bekliyor.

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe "lisans çıkartma" sorununu çözdü, hafif sakatlıkları olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak ile transfer süreci devam eden Miha Zajc haricindeki tüm eski oyuncular ve yeni transferler deplasman kafilesinde yer aldı. Yurt dışından transfer edilen Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mauricio Lemos'un lisans sorununun ise maç saatine kadar çözülmesi bekleniyor. Sezon öncesi hazırlık turnuvasında şampiyon olup kupa kaldıran sarı-lacivertliler, Ali Koç başkanlığında başarısız geçen 2 sezonun ardından teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet ederek sezona başlıyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığı taraftarları üzse de, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geri gelmesi ve Jose Sosa'nın Luiz Gustavo'nun yanına ekleniyor olması da bir o kadar sevindirdi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 3. kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. Önceki iki açılış 1988/89 ve 2004/05 sezonlarında yapılmıştı ve sezon sonunda sarı-lacivertliler şampiyonluk ipini göğüslemişti.

- İki takım arasında oynanan son 14 lig maçının sadece 1'ini Rizespor kazanabildi. (3 beraberlik - 10 Fenerbahçe galibiyeti)

- Sezonun ilk maçına deplasmanda başladığı son 10 sezonda Fenerbahçe, yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. (5 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %59'luk kesim sezona şampiyonluk parolasıyla giren deplasman ekibi Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.