Çaykur Rizespor - Denizlispor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor karşısında dağılan Çaykur Rizespor, 29. hafta maçında Denizlispor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakika gol düellosuna sahne oldu.

Denizlispor, 20. dakikada Estupinan ve 30. dakikada Ivanildo'nun kendi kalesine attığı gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi. Şoku çabut atlana Rizespor, 40. dakikada Skoda ile farkı 1'e indirdi, 71. dakikada Boldrin ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'un puan kayıpları yaşadığı haftada 1 puana razı olan Rize, 29 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Horozlar ise 32 puanla 12. sırada yer aldı.