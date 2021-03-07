Çaykur Rizespor Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı. Karadeniz ekibi Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ç.Rizespor resmen açıkladı...

Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.

Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi

Bülent UYGUN - Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]

Sefer YILMAZ - Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]

Bülent BÖLÜKBAŞI - Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]

Muhammet KÖSEOĞLU - Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Ömer Faruk MAHİR - Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]

Ersin AKA - Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Toprak KIRTOĞLU - Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Oğulcan AYDIN - Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]

Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]