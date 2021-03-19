MENÜ

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 2’de 2 yaptı

Marius Sumudica sonrası Çaykur Rizespor'un başına geçen Bülent Uygun, Karadeniz ekibinde çıktığı 2 maçta 2 galibiyet aldı.

19 Mart 2021, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
- A +
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 2’de 2 yaptı

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı. Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı. Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

Gökhan Akkan sakatlandı

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Skoda’dan Muslera’ya çiçek

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’ya çiçek verdi. Süper Lig’de geçen sezon Rize’de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda’nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

İlgili Haberler
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım: Ne oldu balonlara? Tüm havaları söndü!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...