Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 2’de 2 yaptı

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı. Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı. Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

Gökhan Akkan sakatlandı

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Skoda’dan Muslera’ya çiçek

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’ya çiçek verdi. Süper Lig’de geçen sezon Rize’de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda’nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.



