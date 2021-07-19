Çaykur Rizespor, Bryan Dabo’yu transfer etti

Çaykur Rizespor , Burkino Fasolu orta saha Bryan Dabo ile anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'umuz, Burkina Faso'lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Bryan Dabo'ya kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Bryan Dabo kimdir?

Kariyerine Fransız ekiplerinden Montpellier altyapısında başlayan Bryan Dabo, aynı kulübün A takımında da oynadıktan sonra İngiliz takımlarından Blackburn’a transfer oldu. Daha sonra Saint-Etienne, Fiorentina, Spal ve son olarak da Benevento’da top koşturan tecrübeli oyuncunun yeni durağının ise kısa süre içerisinde Çaykur Rizespor olarak netleşmesi bekleniyor.