Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında dikkat çeken detaylar

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'DE 6 FARKLI İSİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11’de 6 değişikliğe gitti. Uygun, kalede Tarık’ın yerine Gökhan, Moroziuk’un yerine Baiano, Emir’in yerine Selim, Melnjak’ın yerine İsmail, Fernando’nun yerine Boldrin ve Remy’in yerine Samudio’ya ilk 11’de görev verdi.





BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, ligde son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Yalçın, sağ bekte cezalı Rosier’in yerine Dorukhan, stoperde Montero’nun yerine Welinton ve orta sahada Necip’in yerine Atiba Hutchinson’a görev verdi.

21 KİŞİLİK KADROYU TAMAMLAYAMADI

Bu arada Beşiktaş’ta cezalı ve sakatlıklardan dolayı eksik oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 21 kişilik kadroyu dolduramadı. Karşılaşmaya 8 yedek oyuncu ile çıkan siyah-beyazlılarda kulübede genç oyuncular da yer aldı.

Tolga SAĞLAM/RİZE,(DHA)

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