Şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerlemek isteyen Beşiktaş, Bülent Uygun ile çıkışta olan Rizespor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Bülent Uygun sonrası ciddi bir çıkış yakalayan Rizespor, son olarak Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmiş ve küme düşme stresini üzerinden atma fırsatını kaçırmıştı. Takımda yedek kaleci Zafer Görgen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan kaptan Abdullah Durak, Ankara'ya götürülmeyen Fernando Boldrin ve cezasını tamamlayan Fabricio Baiano maç kadrosuna geri dönüyor. Uygun, tam olarak iyileştikten sonra Loic Remy'yi hep ilk 11'de başlattı. Hatta son maçta Abdullah'ın yokluğunda kaptan olarak da sahaya sürdü. Fransız golcü yine ilk 11'de olacaktır. Boldrin'in yokluğunda da sağ kanatta Konrad Michalak sınıfı geçti. Solda ise Braian Samudio görev yapacak.

Son 7 lig maçının 4'ünde puan kaybeden Beşiktaş, tüm forvetleri sakatken Kayserispor'a Gökhan Töre'yi merkeze koyarak başlamış ve 3 puanı 3 golle almıştı. Cyle Larin döndü ancak tam olarak hazır değil, TD Sergen Yalçın'ın Töre tercihinde ısrar etmesi şaşırtıcı olmaz. Atiba Hutchinson'da önemli bir problem yok, Josef de Souza ile birlikte orta alandaki yerini alacak. Valentin Rosier ve Necip Uysal cezalı, sağ bekte Dorukhan Toköz forma giyecek. Cezası biten Welinton da Domagoj Vida ile stoperdeki görevine geri dönecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rizespor'un son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçının 3'ünde ilk yarılar "beraberlik" ile sonuçlandı.

- Rizespor, 17 Şubat 2006'dan beri Beşiktaş'ı ligde yenemiyor! (17 maç - 5 beraberlik - 12 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %38'lik kesim şampiyonluk yolunda ilerleyen siyah-beyazlı ekipten Rize deplasmanında kayıp beklemiyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.