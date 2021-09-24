Ligin ilk 6 haftasında galibiyet alamayan ve sadece 1 puanı hanesine yazdıran Çaykur Rizespor 'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibinin takımı kime emanet edeceği merak konusu olurken, söz konusu görev için Emre Belözoğlu'nun da listede olduğu iddia edilmişti. Ancak Rizespor Başkanı Tahir Kıran iddiaları çok sert bir dille yalanladı. Çay TV'ye konuşan Mavi-Yeşilliler'in patronu, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok! Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam" dedi.

'Gerekirse dünyayı yakarım!'

Tahir Kıran, Galatasaray ile yaşadıkları Oğulcan Çağlayan gerilimi ve gelecek hafta Sarı-Kırmızılılar'la oynayacakları karşılaşmayla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte Tahir Kıran'ın açıklamaları...

"Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin."

'O malum takımı oraya gömmemiz lazım'

"Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim."