Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.

Bu kararın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilk reaksiyon Çaykur Rizespor cephesinden geldi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunanan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sitemkar açıklamalarda bulundu.









İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları:

"Süper Lig'de düşme uygulanacak olması adaletsiz bir karar oldu bence. Adil koşullarda bir lig oynanmayacak. Benim açımdan bir sıkıntı yok, biz rahatız ama iyi giderken durmak zorunda olan takımlar oldu. Ligin başlaması iyi oldu, hepimize bir moral gelmiş olur, alınan kararlar iyi."

"Oyuncularımızda bir problem yok. Bizde problem yok, bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Rizespor olarak daha iyi bir yere gideriz diye düşünüyorum. Bizde sıkıntı yok ama sıkıntılı olan kulüpler çok. 5 oyuncu değiştirmeyi de bilmiyorum iyiye mi yormak lazım. 5 tane kuvvetli oyuncusu olmayan, sporcusu gerileyen, sporcusunda problemli takımlar da var."

'Rizespor olarak problem yaşayacağımızı düşünmüyorum'

"Bu lig bir şekilde tamamlanacak ama şampiyon adil bir şekilde mi belirlenecek? Hayır. Düşenler adil şekilde mi belirlenecek? O da hayır. Bizim Rizespor olarak problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben."

"Kulüplerin esas sıkıntıyı önümüzdeki dönem yaşayacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntılar daha da büyüdü. Bu ekonomik problemleri kulüpler nasıl aşacaklar bilmiyorum. Fazla harcama yapan kulüpler seneye son yıllarını yaşarlar diye düşünüyorum."