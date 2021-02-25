Hasan Kartal, bu hafta Bayburt Özel İdarespor’u 3-1 mağlup ettikleri müsabakayı cezası nedeniyle stat çevresinden izleyerek, maçın bitiminde ise ceza aldığı noktaya yine gitti. Kartal, federasyona tepki göstererek, “Bu federasyon Yunanistan’ın federasyonu mu? Bu federasyon bizim değil mi ya. Biz seçmiyor muyuz ? Ben kulüp başkanlarının hepsine sesleniyorum. Bu federasyon bizim. Bize sopa gösteremezler böyle bir şey yok” dedi.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan başkan Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi. Kartal, “Şimdi ben federasyona şunu demek istiyorum. Biz ne kadar sporcularla bir araya gelirsek onun o kadar zevki daha büyük olur. Bu bir spor, onlar bizi sevecek biz onları seveceğiz, taraftarlar bizi sevecek. Biz onlarla beraber olacağız. Elinde bir sopayı tutmuşsun, şunu yapana şunu vururum, bunu yapana bunu vururum. Yok öyle bir şey. Ben Hasan Kartal’ım, ben kafama vurdurmam kimseye. Aynı şeyi yaptım ben yine. O gün de aynıydı. Kurallara, tüzüklere, yönetmeliklere saygılıyım. Onları da kesinlikle çiğnemek istemem. Çünkü bir ülkede yaşıyorsan kanunlarla yaşarsın. Ama böyle tüzük olmaz. Bunu oradaki seçilmiş görevliler bu cezayı bana verdirmemeleri gerekirdi. Ha verdiler, hiç değilse yapabilecekleri bir şey var. Bundan sonra bu tip şeylere ceza verdirmesinler artık bunu kaldırsınlar. Bundan ceza olmaz. Çünkü kimse kalmamıştı işte bakıyorsunuz o gün de aynıydı. Yine ben buradan geçiyordum arkadaşlar, çocuklar beni çağırdı. Ben kendi evlatlarımla sarılmışım. Test de olmuşum, o zaman da testliydim. Bugün de sporcularımla birlikte test oldum, akşam da onlarla beraberim. Onlarla yemek yedim, o gün de onlarla yemek yemiştim” diye konuştu.

“BU FEDERASYON YUNANİSTAN’IN FEDERASYONU MU? BU FEDERASYON BİZİM DEĞİL Mİ?”

Başkan Hasan Kartal, ceza aldığı maçın gözlemcilerine tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu biraz da gözlemcinin belirlediği şeyler. Gözlemcinin uyanık olması lazım demesi lazımdı ki herkes gitmiş. Temsilciye bunu rapor etmenin bir anlamı var mı? Gerek yok. Ama temsilcileri de nasıl seçiyorlar, nasıl insanlardan oluşturuyorlar? Bu sağlıkçı ekibi çıkmış bir de onlar geliyorlar. Adam bir şey gördüm yaz, onu yaz bunu yaz, maskeyi yaz bilmem neyi yaz. Bu federasyon Yunanistan’ın federasyonu mu? Bu federasyon bizim değil mi ya. Biz seçmiyor muyuz bunu? Ben kulüp başkanlarının hepsine sesleniyorum. Bu federasyon bizim. Bize sopa gösteremezler böyle bir şey yok. Biz istediğimiz zaman bu federasyonu halledebiliriz. Yarın hallederiz. Yarın toplanırız bir araya, toplarız delegenin imzalarını alırız o da problem değil sonra uğraşırız federasyonla. Ne gerek var. Kendi içimizde problem olmamalı.”

“TESTİNİ YAPTIRAN GELSİN MAÇINI İZLESİN”

“Federasyon futbolun problemlerini çözmeli” diyen Başkan Hasan Kartal, stadyumlara seyirci alınma durumunun nasıl çözülmesi gerektiği sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Hakemlerin, gözlemcilerin, temsilcilerin problemlerini çözmeli. Daha iyi ne şekilde olur, çıkacak olan yasa daha iyi nasıl çıkar bunlar çözmesi lazım. Bir adım ileri atması lazım ki futbolla ilgili bir şeyler yaptık desin. Yoksa ona ceza verdim, buna ceza verdim bunun sonucu ne olacak. Yok böyle bir şey. Bana burada ceza veren bir federasyon bu işi, seyirci işini çözebilir mi? Çözemez ki. Bana kalsa hemen çözerim. Testini yaptıran gelsin maçını izlesin. Bu kadar basit. Versin 150-200 TL testini yaptırsın sonra alsın biletini gelsin seyretsin. En basit çözüm. Bir şeyler için çözüm düşünün Hasan Kartal’a ceza vermeyi değil. Hasan Kartal’a nasıl ceza veririz diye değil, bu seyirciyi bu stada nasıl sokarsınız, onları nasıl mutlu edersiniz onları düşün. Federasyon gerekli şeylerle uğraşsın.”

Başkan Hasan Kartal, ceza aldığı aynı noktada futbolcularla sevinirken, 3 bin TL olan galibiyet primini futbolcuların tezahüratları ve istekleri sonucunda 5 bin TL’ye çıkardı.

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)