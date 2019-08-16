Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferlerine devam ediyor. Karadeniz ekibi, savunmasını Başakşehir'den Attamah'ı alarak güçlendirdi.

Rizespor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz İstanbul Başakşehir FK’den Joseph Attamah’ı kiralık olarak transfer etti.

Çaykur Rizespor’umuz İstanbul Başakşehir FK’den 25 yaşındaki Gana milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah’ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.

Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz.