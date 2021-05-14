Çaykur Rizespor - Başakşehir (CANLI)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karadeniz ekibi 48 puanla haftaya 12. sırada girdi. 45 puanlı Başakşehir ise 15. basamakta. Ligden düşme tehlikesi olmayan iki takım da sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik oyuncuların çokluğu göze çarpıyor. Başakşehir’de sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer alamadı. İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Rize temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan, Fabrici Baino kadroda yer almadı. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Çaykur Rizespor - Başakşehir ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Djokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ravil Tagir, Duarte, Mbombo, Tolga, Mahmut, Aleksic, Berkay, Chadli, Crivelli.

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Çaykur Rizespor - Başakşehir maçını Koray Gençerler yönetiyor. Saat 18.00'de başlayacak ve beIN MAX 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.