Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , Bahadır Öztürk'ü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki 1 yıllık kiralayan Karadeniz ekibi, transferi şu ifadelerle duyurdu:

''Çaykur Rizespor’umuz Bahadır Öztürk'ün geçici transferi için Fraport Tav Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Bahadır Öztürk'e, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.''