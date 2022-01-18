Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de çıktığı son 4 maçta galibiyet çıkartamayan Çaykur Rizespor , sahasında son 5 deplasman maçında galibiyet alamayan Antalyaspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor, son maçta Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Oldukça fazla şans yarattılar, ancak yeterince bitirici değillerdi. Gökhan Gönül ve Baiano'nun takıma geri dönmeleri savunma gücünü arttırırken mücadeleden puan çıkartmak için büyük bir mücadele vermeleri gerekecek.

Antalyaspor, son maçında Fenerbahçe karşılaşmasında iki puan bıraktı. Oyunun hakimi olurken neredeyse rakibine pek fazla şant vermediler. Nuri Şahin'in öğrencileri son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar 3 puan alabilirlerdi. Antalyaspor'un tutarsızlığı kadrodaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Hücum hattında oyuncu derinliği mevcutken, savunma hattının oyuncu eksikliği dikkat çekiyor.

Çaykur Rizespor'a karşı Nuri Şahin'in öğrenciler puan yada puanlar alabilir.