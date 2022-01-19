Çaykur Rizespor , Süper Lig 'in 22. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyordu. 4 maçtır kazanamayan Rizespor ile 5 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor arasında yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele, 23. dakikada tatil edildi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada yerden seken topu orta sahada Bünyamin Balcı, uzaklaştıramadı. Topu kazanan Deniz Hümmet, kaleci Boffin ile karşı karşıya kalsa da zeminin zorlaştırdığı durumda istediği gibi vuruşunu yapamadı ve Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

15. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın vuruşu kaleci Tarık Çetin'de kaldı.





Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı'nda 19 Ocak Çarşamba günü 17:00'da başlayan Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 23. dakikada yarıda kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan mücadelenin 20 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi planlansa da nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Fabricio Baiano, Erik Sabo, Alper Potuk, Fernando Boldrin, Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie

Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Andrea Poli, Fredy, Houssam Eddine Ghacha, Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fernando, Erkan Eyibil, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Enzo Crivelli, Gökdeniz Bayrakdar

Ev sahibinde tek eksik kart cezalısı Holmen'di. Konuk takımda ise sakatlıkları süren Ufuk, Harun, Bahadır ve Doğukan Nelik, maç kadrosunda yer almadılar. Çaykur Rizespor'da ısınma sırasında kasığında ağrı hisseden kaleci Gökhan Akkan yerine Tarık Çetin görev yapıyordu. Kadrodan çıkarılan Gökhan'ın yerine Zafer Görgen, yedek listeye eklemişti.