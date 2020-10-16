Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor’la MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma gollerle başladı. Ankaragücü, Paintsil ile 2-0'ı yakalarken, Rizespor Fernando ile skoru 2-1'e getirdi.
Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor 4 haftada galibiyet alamadı. Bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan Ankaragücü, istediği başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor’a yenilirken, Demir Grup Sivasspor’la berabere kaldı.
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CANLI | Çaykur Rizespor-Ankaragücü karşılaşması başladı.
GOL | Ankaragücü 6. dakikada Joseph Paintsil'nin attığı gol ile deplasmanda öne geçti: 1-0.
GOL | Çaykur Rizespor defansının büyük hatası sonucu Ankara ekibi 2. golü de attı. Joseph Paintsil, 16. dakikada hem kendisinin, hem de takımının 2. golünü attı.
GOL | Karşılaşmada goller devam ediyor. Bu kez golü atan takım Çaykur Rizespor. Fernando, 19. dakikada farkı 1'e indiren golü güzel bir vuruşla kaydetti: 2-1
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
Çaykur Rizesporun ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.
MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven.