Çaykur Rizespor - Ankaragücü (CANLI)

Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor 4 haftada galibiyet alamadı. Bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan Ankaragücü, istediği başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor’a yenilirken, Demir Grup Sivasspor’la berabere kaldı.

CANLI | Çaykur Rizespor-Ankaragücü karşılaşması başladı.

GOL | Ankaragücü 6. dakikada Joseph Paintsil'nin attığı gol ile deplasmanda öne geçti: 1-0.

GOL | Çaykur Rizespor defansının büyük hatası sonucu Ankara ekibi 2. golü de attı. Joseph Paintsil, 16. dakikada hem kendisinin, hem de takımının 2. golünü attı.

GOL | Karşılaşmada goller devam ediyor. Bu kez golü atan takım Çaykur Rizespor. Fernando, 19. dakikada farkı 1'e indiren golü güzel bir vuruşla kaydetti: 2-1

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizesporun ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven.



