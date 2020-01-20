Çaykur Rizespor, Andrii Boriachuk'u transfer etti.

Çaykur Rizespor, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen forvet oyuncu Andrii Boriachuk ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

20 Ocak 2020, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Andrii Boriachuk'u transfer etti.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Shakhtar Donetsk Kulübü CEO' su Sergii Palkin ile Kiev’de yaptığı görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı ve Andrii Boriachuk yeşil-mavili formayla ilk fotoğrafını verdi.

Yılmaz Bal’ın Kiev’de 3 gün süren çalışmaları sonucu prensip anlaşmasına varılan oyuncu İstanbul’da geçtiği sağlık kontrolünden sonra bu akşam Rize’ye geldi.

Andrii Boriachuk transferinde Kulübümüze gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Sergii Palkin’e teşekkür edildi.

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