Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Shakhtar Donetsk Kulübü CEO' su Sergii Palkin ile Kiev’de yaptığı görüşmelerin ardından prensip anlaşması sağlandı ve Andrii Boriachuk yeşil-mavili formayla ilk fotoğrafını verdi.

Yılmaz Bal’ın Kiev’de 3 gün süren çalışmaları sonucu prensip anlaşmasına varılan oyuncu İstanbul’da geçtiği sağlık kontrolünden sonra bu akşam Rize’ye geldi.

Andrii Boriachuk transferinde Kulübümüze gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Sergii Palkin’e teşekkür edildi.