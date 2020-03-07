Çaykur Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 35. dakikada Bammou ile öne geçen Alanyaspor, 61. dakikada Samudio'nun golüne engel olamadı ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Scoda’nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
35. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker’ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande’nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından tam köşeye gönderdiği sert şuta kaleci Marafona bakakaldı ve top ağlarla buluştu.
65. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Melnjak'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
72. dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında gelişine bir şekilde vole vuruşu yapan Skoda'nın şutunu kaleci Marafona aynı güzellikte çeldi.
78. dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın ceza sahası dışından çektiği gelişine şutu yandan dışarı gitti.
85. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği üstten az farkla auta gitti.
Kalan dakikala rda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Takım kadroları
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio, Boldrin, Skoda.
Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Coulker, Onur, Ceyhun, Salih, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.