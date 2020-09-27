Çaykur Rizespor - Alanyaspor (CANLI)
Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 3. hafta maçında Rize'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Alanyaspor maçın 69. dakikasında Mustafa Pektemek ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada Rizespor, golcü futbolcusu Remy'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.
33. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.
45. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 69. dakikasında Alanyaspor, Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Çaykur Rizespor, 81. dakikada Remy'nin attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
MAÇIN 11'LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar
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Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..
Karadeniz temsilcisi ligin ilk 2 haftasında puanla tanışamadı. İlk hafta Fenerbahçe ve ikinci hafta Kasımpaşa mağlubiyeti alan Rizespor, Alanyaspor'u yenerek nefes almak istiyor.