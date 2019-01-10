Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yu kapıyor

Ligin dibinden kurtulmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, birçok ekibin talip olduğu Aatif Chahechouhe için Fenerbahçe ile anlaştı. Rizespor, Aatif ile büyük oranda el sıkıştı.

10 Ocak 2019, Perşembe 06:01
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Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yu kapıyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ancak geçtiğimiz günlerde affedilerek kampa götürülen Aatif Chahechouhe, Rizespor yolcusu...

İkinci yarıda ligin dibinden kurtulmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, başta Konyaspor olmak üzere birçok ekibin talip olduğu Faslı futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki yıldızla da görüşmelerini sürdüren Mavi- Yeşilliler, Aatif’a diğer kulüplerin teklif ettiği rakamın üstünde bir öneri sundu.

Tecrübeli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. 

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