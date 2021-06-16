Çaykur Rizepor Samudio ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor 'da yaprak dökümü yaşanıyor. Bülent Uygun'un takımın başına gelmesi sonrasında farklı bir hava yakalayan ve kritik bölgeden çıkan Karadeniz ekibinde, Paraguaylı futbolcu Braian Samudio ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian José Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Samudio geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 39 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu 9 gol 5 asistlik bir performansla oynadı.