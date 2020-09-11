Çaykur Rize’nin transfer bombası Remy

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonu düşme hattının (sonradan düşme kaldırıldı) 3 puan üzerinde tamamlamıştı. Aynı endişeyi yaşamak istemeyen Rizespor transferde önemli hamleler yaptı, 9 isme imza attırdı.

Mavi- Yeşilliler’in en flaş transferi ise yıllarca Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen dünyaca ünlü golcü Loic Remy oldu.