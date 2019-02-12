Kosovalı forvet kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. 23 yaşındaki Vedat, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımının skor yükünü çekerken 7 gol, 5 asiste ulaşarak Süper Lig’deki en başarılı performansına imza attı. Daha önce Giresunspor’da 1. lig’de 17 kez fileleri havalandıran Vedat, transfer olduğu Gençlerbirliği’nde ise beklentilerden uzak kalmış, Süper Lig’de 1.5 sezonda yalnızca 5 gol atabilmişti.

Sezon sonu masaya

Okan Buruk’un en önem verdiği isimlerden biri olan başarılı forvetin Rize’deki sözleşmesi de 1.5 yıl sonra bitiyor. Yönetimin her anlamda memnun olduğu Vedat’la sezon biter bitmez yeni sözleşme için masaya oturmayı planladığı belirtildi.