Çaykur Rize'de yeni transfer Vedat Muriç
Ara transferde kadrosuna birçok forvet oyuncusunu katmak için uğraşan Rize’de hedefteki isimlerden olumsuz yanıt alınmıştı. Karadeniz ekibinde geçen sezonun ortasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen ve takımın Süper Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vedat Muriç’le yola devam kararı alındı.
Kosovalı forvet kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. 23 yaşındaki Vedat, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımının skor yükünü çekerken 7 gol, 5 asiste ulaşarak Süper Lig’deki en başarılı performansına imza attı. Daha önce Giresunspor’da 1. lig’de 17 kez fileleri havalandıran Vedat, transfer olduğu Gençlerbirliği’nde ise beklentilerden uzak kalmış, Süper Lig’de 1.5 sezonda yalnızca 5 gol atabilmişti.
Sezon sonu masaya
Okan Buruk’un en önem verdiği isimlerden biri olan başarılı forvetin Rize’deki sözleşmesi de 1.5 yıl sonra bitiyor. Yönetimin her anlamda memnun olduğu Vedat’la sezon biter bitmez yeni sözleşme için masaya oturmayı planladığı belirtildi.