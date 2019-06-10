Çavuşoğlu’ndan Milli Takım açıklaması: Muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için dün İzlanda'ya giden Milli Takım’ın, havaalanında bekletilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.





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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Girişim başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da paylaştığı bir mesajla yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Kalın, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." ifadelerini kullandı.





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