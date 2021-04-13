55 yılın en çekişemeli yarışı olacağı belirtilen 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabının bitişi de harika oldu. İlk etapta olduğu gibi dünkü yarışın son metrelerinde yine müthiş rekabet yaşandı. Ancak en önemlisi; 144.9 kilometrelik Konya-Konya etabı anlamlı bir zafere tanıklık etti.

En son 2018'de kazanmıştı...

Bisiklet tarihinin yaşayan efsanesi olarak bilinen 35 yaşındaki Mark Cavendish 3 yıl aranın ardından, yani tam 1159 gün sonra ilk galibiyetini aldı. 2017'den itibaren uzun süren hastalığı, yaşadığı sakatlıklar ve sansasyonel olaylar nedeniyle Cavendish pistlerden uzak kalmış, yarıştığı dönemde ise istediği performansı bir türlü gösterememişti. Cavendish, işte bu süreci atlattığını bu yarışla ispatladı. Yani Cavendish'in dönüşü TUR2021'in Konya-Konya etabıyla gerçekleşti. Sprint özelliğiyle tanınan Quick Step takımının İngiliz pedal, 3.17.30'luk derecesiyle Türkiye'deki 8. zaferine imza atmış oldu. Etabın 2.'liğini Alpecin takımından Jasper Philipsen, 3.'lüğü de İsrael Up Nation takımından Andre Greipel elde etti.